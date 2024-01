Apple a commencé à effectuer les versements aux clients qui ont été touchés par le Batterygate, c’est-à-dire les iPhone qui ont été ralentis lorsque la batterie n’était plus au top de sa forme.

92,17$ aux utilisateurs avec des iPhone ralentis

Le montant du versement aux clients d’iPhone est de 92,17$. Certains clients ont même reçu cette somme à plusieurs reprises parce qu’ils avaient indiqué avoir plusieurs iPhone ralentis. Pour rappel, Apple avait bridé les performances de ses téléphones lorsque la batterie n’était plus optimale. Ce fut une réalité depuis la mise à jour iOS 10.2.1. Cela a créé toute une polémique parce qu’Apple n’avait rien dit sur le sujet.

Thank you @Apple for the $92.17 for the battery settlement. pic.twitter.com/5tbXveBVeX — JO (@PHILtRICHE) January 6, 2024

En mars 2020, Apple a accepté de débourser 500 millions de dollars pour régler les procès, mais le constructeur a toujours nié avoir commis des actes répréhensibles. Sur ces 500 millions de dollars, 310 millions iront aux consommateurs. Cela équivaut à des paiements 92,17$ par réclamation.

La réclamation concernait uniquement les Américains qui avaient eu un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ou iPhone SE tournant sous iOS 10.2.1 ou une version plus récente avant le 21 décembre 2017.

En France, la répression des fraudes (DGCCRF) avait décidé en 2020 d’infliger une amende de 25 millions d’euros à Apple concernant le ralentissement des performances des iPhone avec les mises à jour d’iOS. Mais les Français avec des iPhone n’ont pas touché le moindre centime ici.