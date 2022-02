Apple a cessé de signer iOS 15.2.1 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer ou de faire une restauration sur cette version spécifque, que ce soit sur iPhone ou iPad.

Fin de la signature pour iOS 15.2.1

iOS 15.2.1 a vu le jour le 12 janvier dernier. Il s’agissait d’une mise à jour mineur qui a corrigé trois bugs. Le premier concernait l’application Messages qui pouvait ne pas charger les photos envoyées à l’aide d’un lien iCloud. C’est maintenant de l’histoire ancienne, les photos apparaissent bien. Le deuxième bug corrigé concernait les applications tierces avec CarPlay qui pouvaient ne pas réagir aux interactions de l’utilisateur. Et le troisième bug était celui qui touchait HomeKit et pouvait faire planter les iPhone et iPad.

Désormais, les utilisateurs peuvent installer une seule version : iOS 15.3. Il s’agit de la dernière version en date qui a vu le jour le 26 janvier dernier. Celle-ci est encore une fois une version qui a corrigé des bugs et apporté des améliorations générales, sans qu’Apple ne donne des détails précis.

La prochaine version sera iOS 15.4, elle est actuellement disponible en bêta pour les développeurs et pour les testeurs publics. Cette version inclut plusieurs nouveautés, dont la possibilité d’utiliser Face ID avec un masque et le support de la fonction Commande universelle (Universal Control). Apple ne dit pas encore quand la version finale sera disponible au téléchargement.