iPhone et résistance à l’eau : Apple n'a pas trompé ses clients, estime une juge

La juge américaine Denise Cote a rejeté une tentative pour créer une action de groupe concernant Apple et le fait que le constructeur tromperait ses clients avec la résistance à l’eau.

Pas de tromperie sur la marchandise selon une juge

Depuis l’iPhone 7, Apple met en avant le fait que ses iPhone résistent à l’eau, notamment en affirmant que les smartphones peuvent au moins être plongés pendant 30 minutes à quatre mètres de profondeur et toujours fonctionner une fois qu’on les sort de l’eau.

Deux plaignants de New York et un de Caroline du Sud ont intenté une action en justice contre Apple pour des déclarations « fausses et trompeuses » qui auraient permis à la société de facturer les iPhone deux fois plus chers que le coût des smartphones moyens. La juge a statué que si les plaignants ont allégué de manière plausible que la publicité d’Apple pouvait induire certains clients en erreur, ils n’ont pas démontré que leurs iPhone ont été endommagés par le contact liquide auquel Apple avait promis qu’ils pouvaient résister. Le juge n’a pas non plus trouvé de preuve de fraude, citant l’absence de preuve qu’Apple avait consciemment l’intention d’exagérer ses déclarations d’étanchéité à des fins commerciales. Il a également été décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves que les plaignants s’étaient fiés à des déclarations commerciales frauduleuses lorsqu’ils ont choisi d’acheter leurs iPhone.

Apple a su améliorer la résistance à l’eau pour les iPhone. Les premiers avaient une résistance IP67, voilà maintenant que nous sommes à l’IP68 avec les derniers modèles en date, comme l’iPhone 13. Les appareils peuvent toujours fonctionner après avoir été plongés à six mètres de profondeur pendant 30 minutes.

Selon Apple, la résistance à l’eau et à la poussière ne sont pas des conditions permanentes et peuvent se détériorer avec le temps en raison de l’usure normale. La garantie d’Apple ne couvre pas les dommages causés par les liquides, il est donc préférable de faire preuve de prudence en cas d’exposition aux liquides.