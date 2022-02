Les iPhone et iPad proposent Face ID, mais ce n’est pas le cas de l’iMac M1. Cela aurait pu l’être en réalité, Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple avait envisagé la reconnaissance faciale pour son ordinateur tout-en-un de 24 pouces.

Face ID aurait pu être disponible sur l’iMac M1

« Face ID était dans les cartons pour l’iMac M1. Naturellement, l’iMac est le Mac le plus épais avec un écran intégré, puisque les ordinateurs portables d’Apple ont des écrans assez fins », explique le journaliste. Mais Apple a finalement décidé d’annuler le projet et de ne pas proposer la reconnaissance faciale sur l’ordinateur de bureau. La raison exacte de cette décision n’est pas partagée. En revanche, les utilisateurs ont eu le droit au capteur d’empreintes Touch ID sur le clavier Magic Keyboard.

En juillet 2020, la bêta de macOS Big Sur avait confirmé qu’Apple préparait le support de Face ID pour les Mac. Des références à la caméra TrueDepth, qui est utilisée pour Face ID sur iPhone et iPad, étaient présentes dans le code du système d’exploitation. Il était notamment question d’une extension qui devait fonctionner avec « PearlCamera », qui n’est autre que le nom de code de la caméra TrueDepth et de Face ID. Il y avait également des mentions « FaceDetect » et « BioCapture » présentes.

Peut-on éventuellement espérer Face ID sur les futurs MacBook ? Mark Gurman fait savoir que la réponse est non. Si la technologie devait arriver sur Mac, ce serait sur un prochain iMac ou un écran externe. Il se trouve qu’un iMac Pro doit voir le jour cette année, peut-être qu’Apple proposera sa reconnaissance faciale avec ce modèle.