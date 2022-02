Apple semble avoir corrigé le bug de l’autonomie des MacBook en lien avec le Bluetooth par le biais de la bêta 2 de macOS 12.3. Cette bêta est disponible pour les développeurs, la version pour les testeurs publics ne va pas tarder.

Les utilisateurs avec macOS 12.2 et la première bêta de macOS 12.3 ont remarqué que le MacBook voit son autonomie passer de 100% en 0% en une nuit, alors que le Mac est en mode veille. Un rapide coup d’œil avec le Terminal montre que les périphériques Bluetooth se connectent régulièrement à l’ordinateur, au point de le faire sortir de son mode veille. Cela concerne aussi bien des personnes avec un Mac Intel que des personnes avec un Mac M1.

Une solution temporaire est de désactiver le Bluetooth puis l’activer quand c’est nécessaire. Autant dire que cette pratique peut rapidement être agaçante, surtout qu’il faut la réaliser tous les jours. macOS 12.3 intervient pour corriger ce bug.

Mr Macintosh avait ce bug d’autonomie sur son MacBook Pro de 2018 et dit qu’il a disparu en installant la bêta 2 de macOS 12.3. Le Terminal ne signale plus de réveil en lien avec le Bluetooth.

From what I can see, macOS Monterey 12.3 Beta 2 (21E5206e) fixes the Bluetooth battery drain issue.

I tested 3 times & didn't see a single DarkWake 👍

Test setup:

1. 2018 MBPro that had the issue on 12.3 B1

2. 12.3 Beta 2 and can't reproduce the issuehttps://t.co/XVKe0oGYtW pic.twitter.com/23g6HuPPel

— Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) February 8, 2022