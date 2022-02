Casque AR/VR et FaceTime : Apple miserait sur les Memojis et SharePlay

FaceTime devrait être l’un des éléments mis en avant par Apple avec son casque AR/VR, notamment avec les Memojis et SharePlay selon Mark Gurman de Bloomberg.

Memojis et SharePlay pour le casque d’Apple

Les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant le casque d’Apple mêlant réalité augmentée et virtuelle. Cette semaine, Apple a fait des modifications au niveau de l’App Store et des logs ont montré des références à realityOS, ce qui confirme l’existence d’un système d’exploitation dédié à ce fameux casque. Dès 2017, des rumeurs avaient parlé de rOS. A priori, le nom final sera realityOS et non sa contraction.

Aujourd’hui, Mark Gurman explique que le casque d’Apple pourrait servir pour des appels avec FaceTime en salle de réunion avec des dizaines de personnes et chacune qui aurait un Memoji à la place de leur visage. Le casque serait en mesure de reconnaître les expressions faciales pour les afficher sur les Memojis, ce qui permettrait d’avoir une expérience un peu plus « réelle ».

Aussi, SharePlay serait de la partie. Cette fonctionnalité, disponible depuis iOS 15.1, permet de partager une activité à plusieurs, comme regarder un film, écouter de la musique et plus encore. Cette expérience serait également disponible avec le casque.

Si l’on en croit les dernières rumeurs et fuites qui circulent, le casque AR/VR d’Apple ne devrait pas voir le jour avant 2023. Il était au départ question d’une arrivée à la fin de 2022, mais de récentes complications avec le développement seraient liées au report à 2023.