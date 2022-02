C’était annoncé depuis la mi-décembre : l‘iPhone 6 Plus rejoint officiellement le cimetière des éléphants, c’est à dire la liste des produits Apple anciens ou « obsolètes ». Cela ne signifie pas que votre iPhone 6 Plus cessera de fonctionner à la minute où vous lirez ces lignes, mais qu’Apple n’assure plus aucune réparation, ne fournit plus de pièces détachées, sans oublier bien sûr les mises à jour d’iOS, qui ne le concernent déjà plus l’iPhone 6 Plus depuis un bon bout de temps. Pour rappel, l’iPhone 6 Plus a été lancé sur le marché en 2014.

Les propriétaires d’iPhone 6 en revanche peuvent souffler… tant qu’il est encore temps. Ce modèle avait en effet été relancé sur le marché par Apple en 2017, ce qui lui vaut de voir sa date d’obsolescence reportée de quelques années encore. Malheureusement, hormis la réparation et les pièces détachées, l’iPhone 6 ne reçoit plus de nouvelles version d’iOS depuis iOS 13 (2019).

