Apple TV+ fait ses emplettes et rachète les droits de la docu-série en 10 parties The Dynasty, qui retracera le parcours glorieux de l’équipe de NFL (football américain) des New England Patriots. La docu-série s’inspire de l’ouvrage de Jeff Benedict qui porte sur les 20 années durant lesquelles les New England Patriots ont dominé la NFL, empochant pas moins de 6 Super Bowl entre les années 2001 et 2018.

The Dynasty plongera aussi longuement dans les coulisses de la saison 2021, soit la seconde saison des New England Patriots sans le quarterback vedette Tom Brady. Le documentaire proposera aussi des interviews inédites du coach Bill Belichick, de Robert Kraft, le propriétaire des New England Patriots, mais aussi des cadres de l’équipe et de plusieurs joueurs. The Dynasty est réalisé par Matthew Hamachek, à qui l’on doit la docu-série Tiger diffusée sur HBO. On notera enfin que le célèbre réalisateur américain Ron Howard (Cocoon, Willow, Apollo 13), est l’un des producteurs exécutifs de la série.