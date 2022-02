Apple opère à une modification au niveau de Safari et du Trousseau iCloud avec iOS 15.4 et macOS 12.3. Il est désormais obligatoire de mettre un nom d’utilisateur, enregistrer un mot de passe seul n’est plus possible.

Si vous essayez d’enregistrer un mot de passe sur Safari mais il n’est pas lié à un nom d’utilisateur, le navigateur affiche un pop-up indiquant : « Pour enregistrer ce mot de passe, entrez le nom d’utilisateur pour le compte de [nom du site] ».

Sur Twitter, Ricky Mondello, un employé d’équipe de Safari, indique qu’Apple l’a fait pour « intentionnellement aborder un point sensible ».

In iOS 15.4 beta and macOS 12.3 beta, when Safari isn’t sure, it’ll prompt you for the username for a password, rather than silently save it sans user name. Sometimes Safari will prefill its best guess here.

And we didn’t sneak it in. We intentionally addressed a pain point. 😎 https://t.co/mfrcXk9GT6

— Ricky Mondello (@rmondello) February 16, 2022