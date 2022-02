Apple propose aujourd’hui la troisième bêta publique d’iOS 15.4 sur iPhone et iPad. Elle arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. On retrouve naturellement les mêmes modifications.

Nouvelle bêta publique pour iOS 15.4 et macOS 12.3

La troisième bêta n’apporte pas beaucoup de nouveautés par rapport aux deux premières. L’application Podcasts embarque de nouveaux filtres pour faciliter le tri des contenus lus/non lus et téléchargés. Il y a également un avertissement dans l’application Réglages qui invite les utilisateurs à vérifier leurs informations pour la fonction « Appel d’urgence ». Aussi, l’ajout du passeport vaccinal dans les applications Santé et Cartes fonctionne en France. Enfin, il est possible de télécharger les mises à jour d’iOS en 4G.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la troisième bêta publique d’iOS 15.4 puis procéder à son installation.

Si votre appareil n’est pas configuré pour recevoir les bêtas publiques et vous souhaitez participer à l’aventure, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple et laissez-vous guider. Il faudra télécharger un profil pour que votre iPhone ou iPad bascule sur le canal des bêtas.

En complément, Apple propose la troisième bêta publique de macOS 12.3. Elle aussi arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs. La seule nouveauté notable est l’ajout d’un bouton dédié à la fonction Commande universelle (Universal Control) dans les réglages.