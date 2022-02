Apple TV+ sera présent au SXSW 2022 qui aura lieu du 11 au 19 mars, avec le service de streaming qui présentera quatre séries et un film. Il sera question des séries WeCrashed et Shining Girls, des docs-séries Magic et The Big Conn, et du film Cha Cha Real Smooth.

Le SXSW 2022 sera l’occasion d’avoir la diffusion des films et séries avant leur disponibilité sur Apple TV+ pour le monde entier. Janet Pierson, une présidente en lien avec le cinéma chez SXSW, fait la déclaration suivante :

C’est formidable de pouvoir ajouter deux nouveaux titres merveilleux à la programmation du festival du film 2022, dans le cadre de la sélection exceptionnelle d’œuvres très variées qu’Apple TV+ apporte au SXSW cette année. Non seulement nous sommes tombés amoureux de Cha Cha Real Smooth au festival de Sundance, mais nous avons également saisi l’occasion d’accueillir enfin le cinéaste Cooper Raiff. The Big Conn est une série limitée fascinante et captivante qui, nous le savons, sera très appréciée de notre public. Nous sommes ravis de les voir rejoindre les autres séries Apple fascinantes qui seront présentées en avant-première au festival, notamment WeCrashed, Shining Girls et They Call Me Magic.

Cha Cha Real Smooth

Fraîchement sorti de l’université et n’ayant pas de projet de vie clair, Andrew, 22 ans, est coincé à la maison avec sa famille dans le New Jersey. Mais s’il y a une chose qui doit figurer sur son CV inexistant, c’est bien savoir comment organiser une fête, ce qui lui permet de décrocher le job parfait de danseur motivateur aux bar-mitzvahs des camarades de classe de son jeune frère. Lorsqu’Andrew se lie d’amitié avec une maman du quartier, Domino, et sa fille, Lola, il découvre enfin un avenir qu’il souhaite — même si ce n’est pas le sien.

Cooper Raiff écrit, réalise et joue aux côtés de Dakota Johnson, Brad Garrett, Leslie Mann et des nouveaux venus Vanessa Burghardt et Evan Assante dans cette histoire d’amour non conventionnelle qui déborde d’honnêteté émotionnelle.

WeCrashed

Avec Jared Leto et Anne Hathaway au casting, la série de huit épisodes de Lee Eisenberg et Drew Crevello se repose sur le podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, qui lui-même s’inspire de faits réels sur la société WeWork. WeCrashed fera ses débuts sur Apple TV+ le 18 mars.

They Call Me Magic

L’histoire captivante et réelle de l’ex-joueur de NBA Earvin « Magic » Johnson, deux fois membre du Hall of Fame et icône culturelle. Grâce à un accès sans précédent, la série documentaire en quatre parties explore les réalisations et l’impact mondial de la vie de Magic, tant sur le terrain qu’en dehors. Ce sera disponible le 22 avril sur Apple TV+.

Shining Girls

Une série de 8 épisodes avec Elisabeth Moss. Shining Girls suit Kirby Mazrachi (Elisabeth Moss), une archiviste d’un journal de Chicago dont les rêves de devenir journaliste ont été mis en suspens après avoir survécu à une attaque brutale qui l’a laissée dans une réalité en constante évolution. Lorsque Kirby apprend qu’un meurtre récent est lié à son agression, elle fait équipe avec le journaliste chevronné Dan Velazquez (Wagner Moura) pour comprendre son présent en constante évolution et affronter son passé. Ce sera disponible dès le 29 avril sur Apple TV+.

The Big Conn

Une série documentaire en quatre parties qui raconte l’histoire vraie d’un avocat plus grand que nature, Eric C. Conn, qui a volé plus d’un demi-milliard de dollars dans la plus grande affaire de fraude à la sécurité sociale de l’histoire. Ce sera disponible sur Apple TV+ dès le 5 mai.