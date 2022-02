Les AirTags d’Apple sont petits, peu chers, et fonctionnent bien (l’inverse aurait été étonnant de la part d’Apple), trop bien peut-être puisque depuis le lancement de l’accessoire, on note une multiplication de fait divers impliquant un détournement malveillant de l’usage premier des AirTags. Les cas d’abus sont tellement nombreux que la Procureure de New-York Letitia James vient même de monter au créneau pour avertir ses concitoyens et aussi rapeller aux moins honnêtes que les délits constatés restent sévèrement punis par la loi.

« Partout dans le pays, les AirTags d’Apple sont utilisés à mauvais escient pour suivre des gens et leurs effets personnels avec l’intention de leur nuire » rappelle Letitia James dans son communiqué, qui ajoute derechef : « Traquer des personnes à leur insu ou sans leur consentement est un crime grave et ne sera pas toléré par mon bureau ». Plus loin, la procureure exhorte les new-yorkais à bien vérifier leurs affaires en déplacement et à porter plainte dès qu’un délit est constaté.

Le communiqué de la Procureure s’accompagne de liens qui pointent vers les pages support d’Apple consacrées aux AirTags et à différentes informations relatives à la sécurité des personnes. A noter enfin sur ce sujet qu’Apple prépare activement une mise à jour des AirTags qui devrait fortement limiter les risques d’être suivi à son insu via la localisation de l’accessoire.