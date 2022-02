Apple pourrait monter d’un cran avec l’iPhone 14 Pro puisque le smartphone aurait le droit à 8 Go de RAM. Jamais un iPhone n’a eu droit à autant de mémoire vive.

8 Go de RAM pour les iPhone 14 Pro ?

L’information des 8 Go de RAM pour l’iPhone 14 provient du leaker Yeux1122 chez Naver. Il affirme qu’Apple a décidé cette quantité pour la mémoire vive et a prévenu ses fournisseurs pour qu’ils puissent se préparer à la production afin d’avoir un volume conséquent. D’ailleurs, le calendrier de la production de masse s’accélérerait.

Yeux1122 avait précédemment indiqué qu’Apple prévoyait de lancer au second semestre 2021 un iPad mini 6 avec un écran de 8,7 pouces et un châssis dont la largeur a été augmentée et la hauteur réduite par rapport à l’iPad mini 5. Si la taille de l’écran était inexacte, l’iPad mini de sixième génération ayant finalement un écran de 8,3 pouces, la rumeur concernant le châssis et le calendrier de lancement s’est avérée correcte.

Ce n’est en réalité pas la première fois que l’on entend parler d’une plus importante quantité de RAM pour les iPhone 14 Pro. L’analyste Jeff Pu avait déjà évoqué les 8 Go.

En comparaison, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont 6 Go de RAM. Les iPhone 13 et 13 mini ont le droit à 4 Go pour leur part. Il n’est pour l’instant pas précisé si les iPhone 14 non-Pro resteront avec cette quantité ou s’ils augmenteront à 6 Go par exemple.