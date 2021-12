Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max vont avoir des améliorations et il serait notamment question de la partie photo et de la RAM selon les dires de l’analyste Jeff Pu.

Du mieux pour la photo et la RAM avec l’iPhone 14 Pro

Avec ses deux iPhone 14 Pro, Apple proposerait un capteur photo principal (grand-angle) de 48 mégapixels. En comparaison, les iPhone 13 Pro ont un capteur principal de 12 mégapixels. Cela rejoint une précédente information de l’analyste Ming-Chi Kuo. Ce dernier avait également évoqué la possibilité de filmer en 8K (contre 4K aujourd’hui). Pour ce qui du capteur ultra grand-angle et du téléobjectif, Apple resterait sur des modules de 12 mégapixels.

Il est également question de la mémoire vive. Apple passerait à 8 Go de RAM en 2022, contre 6 Go de RAM sur les iPhone 13 Pro. L’analyste ne précise pas toutefois quel sera l’usage avec la mémoire vive supplémentaire.

Jeff Pu a déjà eu de bonnes informations dans le passé concernant Apple. Il avait notamment annoncé qu’Apple proposerait des MacBook Pro et iPad Pro avec des écrans Mini-LED en 2021. Mais il s’est parfois trompé. Il faut donc prendre certaines de ses informations avec pincettes.

Par exemple, il annonce que les quatre iPhone 14 auront un écran avec un affichage de 120 Hz, là où c’est réservé aux iPhone 13 Pro. L’analyste Ross Youg, spécialisé dans les écrans, a pour sa part déjà déclaré qu’Apple continuerait à proposer un affichage de 60 Hz sur les modèles non-Pro. Aussi, Jeff Pu dit que l’iPhone 14 débutera avec 64 Go de stockage alors que l’iPhone 13 commence avec 128 Go. Autant dire qu’un retour en arrière sur le stockage serait surprenant.