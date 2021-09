L’iPhone 14 continue de faire parler de lui, après une importante fuite hier dévoilant le rendu du smartphone qui n’arrivera pas avant 2022. L’un des principaux changements est le retrait de l’encoche pour avoir un trou à la place, logeant le capteur photo frontal. Mais qu’en est-il de Face ID ?

Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans, rapporte que Face ID sous l’écran n’est pas encore finalisé pour l’iPhone 14. Il fait savoir que la reconnaissance faciale sous l’écran sera disponible sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Apple travaille sur la technologie en ce moment même.

I would say under panel Face ID isn't final yet. Still being worked on. It is easier than under panel cameras though.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 8, 2021