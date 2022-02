Charlie Munger, un investisseur milliardaire américain, vice-président de Berkshire Hathaway, pense réellement qu’Apple est une société bien gérée par Tim Cook et toute l’équipe.

Une bonne gestion pour Apple

« Je pense qu’Apple est l’une des entreprises les plus fortes et qu’elle restera une entreprise forte. Je pense qu’elle est incroyablement bien gérée », a-t-il déclaré dans une interview avec Yahoo Finance. Il faut dire que Berkshire Hathaway connaît bien Apple. En effet, le conglomérat est un investisseur du fabricant d’iPhone. En septembre dernier, le groupe détenait 5,5% d’Apple avec 907,6 millions d’actions. D’ailleurs, Apple est désormais la société dans laquelle Berkshire Hathaway a le plus investi.

« Je juge de la force d’une entreprise en fonction de l’amour que lui portent ses clients. Et j’ai beaucoup d’amis qui préfèrent sacrifier leur bras droit plutôt que de se séparer de leur iPhone. C’est une position extrêmement puissante à occuper », a ajouté Charlie Munger.

Il est vrai qu’Apple se porte très bien sur le plan financier. Le mois dernier, Apple fut la première société à atteindre le cap des 3 000 milliards de dollars pour la capitalisation boursière. Aussi, le groupe a publié ses résultats financiers et ce fut un record trimestriel avec un chiffre d’affaires de 123,95 milliards de dollars. Les iPhone 13 ont bien aidé, tout comme d’autres produits.