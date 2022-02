Le développement du casque AR/VR avance, à tel point qu’Apple aurait terminé ses tests de production selon Digitimes. Le fabricant aurait terminé la deuxième phase des tests de validation technique (EVT 2) afin de s’assurer que les prototypes répondent à ses objectifs de conception et à ses spécifications.

Du progrès pour le casque mixte d’Apple

Un élément surprenant partagé par Digitimes est la date de sortie. Selon le site, qui a des sources chez les fournisseurs, Apple proposerait son casque AR/VR à la fin de 2022. Or, les dernières rumeurs en date ont suggéré que ce serait plutôt pour le début de 2023 à cause de quelques problèmes au niveau du développement, notamment avec des soucis de surchauffe.

Qu’importe la date de sortie réelle, Apple utiliserait la même méthode que pour l’Apple Watch. L’idée serait de présenter le casque et attendre quelques mois avant la sortie. Ce délai permettrait aux développeurs de créer des applications spécifiques pour le produit. Ainsi, le casque AR/VR aurait le droit à plusieurs applications tierces dès son lancement.

L’appareil tournera sous realityOS, un « nouveau » système d’exploitation d’Apple. Celui-ci fait parler de lui depuis 2017 et son nom a été récemment confirmé par des logs de l’App Store suite à une gaffe d’Apple qui a rendu publiques des informations.

Le casque serait (relativement) léger et aurait le droit à deux écrans 4K Micro-LED, 15 modules optiques, deux processeurs principaux, le Wi-Fi 6E, un suivi oculaire, un mode de réalité augmentée transparent, un suivi d’objet, des commandes gestuelles et plus encore. Les rumeurs suggèrent que le prix sera autour de 3 000 dollars, ce qui est très cher si l’on compare avec les casques de la concurrence (comme Oculus).