Le casque d’Apple avec de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle progresse, avec la production en masse qui débuterait en août ou en septembre selon Digitimes.

Une production cet été pour le casque mixte d’Apple

Le site avait déjà indiqué qu’Apple avait terminé ses tests de production et ces derniers sont visiblement concluants. Mais il faudra attendre encore quelques mois avant le début de la production en masse. Cela s’explique notamment par la nécessité d’avoir une importante quantité de composants chez les fournisseurs pour être en mesure de produire assez de modèles. Qui plus est, il faut développer toute la partie logicielle et on peut se douter qu’Apple n’a pas encore terminé son travail sur realityOS, qui sera le nom du système d’exploitation comme l’a dévoilé une récente fuite de l’App Store.

Vient alors la grande question : quand aura lieu la commercialisation ? Les premières rumeurs avaient fait état d’un lancement à la fin de 2022. Bloomberg a ensuite rapporté qu’Apple rencontrait des problèmes dans le développement, ce qui pourrait retarder le lancement au début de 2023. Mais aujourd’hui, Digitimes parle d’une arrivée à la fin de 2022.

Il semblerait que le casque AR/VR d’Apple aura la même politique que l’Apple Watch, à savoir un certain délai entre la présentation et la commercialisation. Il y avait eu plusieurs mois pour la montre. Cette année, la présentation du casque pourrait avoir lieu en juin lors de la WWDC et la commercialisation pourrait se faire au dernier trimestre de l’année.