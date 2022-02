Apple rend disponible la quatrième bêta publique d’iOS 15.4. Celle-ci arrive peu de temps après la version équivalente pour les développeurs. Elle est disponible aussi bien sur iPhone que sur iPad.

Nouvelle bêta publique pour iOS 15.4

Il y a deux changements à noter entre la bêta 3 et la bêta 4 d’iOS 15.4. Le premier concerne les AirTags et une nouvelle alerte d’Apple pour limiter au maximum l’espionnage. Un message s’affiche sur l’iPhone pour clairement indiquer à l’utilisateur que l’espionnage de personnes avec l’aide d’AirTags est considéré comme un crime dans de nombreuses régions. Le second changement touche Siri, avec l’arrivée d’une nouvelle voix au ton neutre en anglais.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez lancer le téléchargement de la quatrième bêta publique d’iOS 15.4. Si à l’inverse votre appareil n’est pas configuré pour recevoir les bêtas publiques et vous souhaitez rejoindre le programme, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre compte Apple et laissez-vous guider.

La version finale d’iOS 15.4 devrait normalement arriver rapidement. Une disponibilité autour du 8 mars, date à laquelle Apple tiendrait une keynote, est une forte possibilité.

En parallèle, Apple propose la quatrième bêta publique de macOS 12.3 sur Mac. Elle aussi arrive peu de temps après la version équivalente pour les développeurs. Elle ne semble pas inclure de nouveautés particulière par rapport à la précédente bêta.