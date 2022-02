Steve Jobs est né le 24 février 1955. Le Co-fondateur d’Apple aurait donc eu 67 ans aujourd’hui si la maladie ne l’avait pas emporté au soir du 5 octobre 2011. Jobs est arrivé sur Terre d’une façon peu conventionnelle, ce qui finalement colle bien avec le personnage. Voici donc commence l’histoire mouvementée de l’homme au col roulé noir : nous sommes en 1954, et Joanne Schieble, une jeune diplômée d’université, est folle amoureuse d’Abdulfattah « John » Jandali, un entrepreneur aux dents longues qui deviendra plus tard le gérant de plusieurs hôtels et casinos dans le Nevada.

Steve Jobs, enfant, dans les bras de son père adoptif, Paul Jobs

Les deux tourtereaux souhaitent se marier avant d’avoir leur premier enfant, mais le père de Schieble s’oppose depuis toujours à cette union et menace même de déshériter sa fille. Ce dernier étant gravement malade, Joanne Schieble espère donc qu’elle pourra se marier après son décès (bonjour l’ambiance), mais un évènement inattendu vient troubler ces funestes projets : Schieble s’aperçoit en effet qu’elle est enceinte de son premier enfant. Le temps presse : ne souhaitant pas avorter et ne désirant pas non plus garder l’enfant hors mariage, le couple décide de confier l’enfant à venir à un centre d’adoption.

Steve Jobs enfant

Le couple s’installe alors à San Francisco où une adoption a déjà été « programmée » par le centre local. Steve Jobs (qui ne porte pas encore ce nom) arrive au monde le 24 février 1955. Malheureusement, les futurs parent adoptifs souhaitaient une fille – on ne connaissait pas le sexe de l’enfant à l’avance à cette époque – et retirent leur demande d’adoption. Le médecin en charge du dossier de Jobs déniche alors un autre couple de parent adoptifs potentiels, Paul et Clara Jobs. Mais tout n’est pas si simple, car dans l’intervalle, Joanne Schieble ne veut plus se séparer de l’enfant : son père est mort et elle a pu enfin se marier avec Jandali. Finalement convaincue par le médecin, elle confiera le petit Steve à la famille Jobs, mais sous une unique condition : que cette dernière ouvre un fonds universitaire pour l’enfant.

Bien des années plus tard, alors qu’il était à la tête de l’une des startups les plus prometteuses de la Silicon Valley, Steve Jobs déclarera que ses parents adoptifs étaient ses seuls vrais parents, « à 1000% ».