On savait déjà que l‘iPhone écrasait la concurrence en terme de profit (Apple cumule plus de 80% des profits de l’industrie mobile), mais ce que l’on sait sans doute beaucoup moins, c’est qu’il en est de même concernant le chiffre d’affaires. Counterpoint a fait ses petits calculs sur les 5 années écoulés (de 2017 à 2021), et les résultats sont édifiants : sur l’ensemble de la période concernée, le chiffre d’affaires de l’iPhone est supérieur au chiffre d’affaires cumulé des divisions mobiles de Samsung, Oppo, Vivo et Xiaomi ! Et chaque année depuis 2017 il en a été ainsi. En 2021 par exemple, les ventes d’iPhone ont rapporté 196 milliards de dollars à Apple (+35% par rapport à 2020), ce qui est un record et surclasse aisément les 179 milliards de dollars générés Samsung, Oppo, Vivo et Xiaomi.

Le poids financier des « autres » fabricants fait que le CA d’Apple reste minoritaire sur le secteur mobile, mais il s’en faut finalement d’assez peu pour que ce soit l’inverse…