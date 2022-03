Apple compte améliorer son navigateur Safari avec au moins trois fonctionnalités, comme le montre le code source de WebKit. 9to5Mac a déniché quelques éléments dans le moteur de rendu du navigateur.

Des nouveautés à venir dans Safari

Le code source de WebKit nous apprend que Safari proposera un mode sombre personnalisé. Il sera ainsi possible d’avoir certains sites avec le thème clair et d’autres avec le mode sombre, qu’importe le thème choisi au niveau d’iOS. À ce jour, les sites qui ont un thème sombre basculent automatiquement dessus si l’iPhone est configuré avec le mode sombre. L’inverse a lieu avec le mode clair. Une future option permettra d’avoir un choix précis.

En outre, Apple prépare une nouvelle option pour autoriser ou bloquer les fenêtres pop-up modales, à savoir celles qui peuvent se présenter comme une alerte système.

Le troisième et dernier élément découvert est une nouvelle API pour que Safari gère le consentement aux cookies. Ce point devrait surtout concerner les Européens puisque le RGPD oblige les sites à demander à leurs visiteurs s’ils peuvent ou non collecter des données. Le problème est que cette tâche peut rapidement devenir agaçante sachant qu’elle concerne chaque site. La nouvelle API suggère que l’utilisateur pourrait choisir un réglage (accepter ou refuser) et Safari pourrait automatiquement choisir l’option lors de la visite d’un site.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur la disponibilité de ces nouveautés avec Safari. Peut-être que ce sera avec iOS 16. Ou bien Apple les proposera avec une autre mise à jour d’iOS 15, comme iOS 15.5. Il serait surprenant qu’on les ait avec iOS 15.4 sachant que la version finale devrait arriver la semaine prochaine et les bêtas existantes ne font aucune mention à ces fonctionnalités. En revanche, Safari aura des nouveautés avec iOS 15.4, dont le support des notifications pour les Web Apps et un support pour les casques AR/VR.