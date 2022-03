Le saviez-vous ? Même les émissions de télé, en tout cas celles qui font encore les choses de façon « pro », sont écrites de bout en bout. Les vannes du présentateur, l’arrivée soit disant impromptue d’une vedette, tout est préparé et calibré aux petits oignons. C’est aussi le cas pour « The Problem with Jon Stewart », l’excellente émission d’Apple TV+ animée par l’un des présentateurs les plus populaires aux Etats-Unis. Et malheureusement pour ce cher John, la rédactrice en chef de l’émission, une certaine Chelsea Devantez, a donné sa démission pour rejoindre les rangs de Disney (plus précisément la division 20th Television de Disney).

Chelsea Devantez

Chelsea Devantez écrira désormais des comédies pour la firme aux grandes oreilles. « J’ai hâte de leur apporter plus de projets centrés sur les histoires de femmes de la classe ouvrière, des histoires d’amitié féminine authentique » s’enthousiasme Devantez, « et si tout le reste échoue, (je ferais) un slideshow de NFT cheugy » conclut la rédactrice dans un nouveau trait d’humour. Le contrat pluriannuel signé entre la rédactrice et Disney stipule aussi que Devantez devra superviser le travail d’autres scénaristes. « The Problem with Jon Stewart » garde tout de même son showrunner (Brinda Adhikari), mais on espère que les bonnes vannes de John Steward n’étaient pas toutes écrites par l’ex-rédactrice en chef.