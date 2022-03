Déjà critiqué pour l’activation par défaut du moteur de recherche Google dans Safari, Apple est de nouveau sur la sellette, cette fois pour l’omniprésence de Safari dans iOS et l’absence d’équité en terme de fonctionnalités. Les développeurs de l’Open Web Advocacy (qui vient d’être créé) demandent à Apple d’ouvrir plus globalement iOS aux navigateurs tiers et de ne plus favoriser Safari avec des fonctions qui ne sont pas autorisées sur les navigateurs concurrents : un navigateur tiers de ne peut ainsi pas rajouter de raccourcis sur la page d’accueil par exemple, ne s’affiche pas en vrai plein écran, et ne peut pas utiliser Apple Pay, entre autres.

On retrouve là une complainte qui n’est pas nouvelle en soi et qui concerne sur le fond WebKit, le moteur web d’Apple, qui est aussi un passage obligé pour tout navigateur tiers désirant faire son trou sur la plateforme. L’obligation d’en passer par WebKit limiterait la capacité de ces navigateurs à faire réellement concurrence avec Safari : hormis l’interface, les développeurs ne pourraient pas proposer de fonctions permettant de se distinguer radicalement du navigateur d’Apple. L’Open Web Advocacy en appelle désormais au régulateur britannique pour tenter d’infléchir la firme de Cupertino.