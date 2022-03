Comme on peut s’en douter, Apple prépare une puce M2 pour ses prochains Mac et celle-ci se fait remarquer aujourd’hui, quelques jours avant la keynote qui aura lieu le 8 mars.

La puce Apple M2 en approche

Un développeur a indiqué à Mark Gurman de Bloomberg qu’Apple teste depuis quelques semaines des Mac qui ont un processeur avec 8 cœurs et une puce graphique avec 10 cœurs. Cela correspond aux caractéristiques de la puce M2 d’Apple déjà évoquée il y a quelques mois. Les tests concernent des Mac avec la puce M2 qui tournent sous macOS 12.3, macOS 12.4 et même macOS 13. Apple présentera macOS 13 en juin lors de la WWDC.

Cette histoire rappelle ce qui s’était passé il y a quelques mois. Les noms des puces M1 Pro et M1 Max avaient fait leur apparition peu de temps avant la présentation officielle d’Apple des MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui embarquent justement ces puces. Naturellement, cela suggère une potentielle annonce à la keynote du 8 mars, surtout que les rumeurs font d’état d’un nouveau MacBook Pro de 13 pouces qui serait présent à la conférence. Celui-ci pourrait avoir le droit à la puce M2 d’Apple.

Toujours si l’on en croit les rumeurs, la puce M2 sera plus puissante que la M1, mais les M1 Pro et M1 Max resteraient plus performantes.