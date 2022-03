Il va falloir patienter pour recevoir son Mac Studio ou son Studio Display puisqu’il y a déjà des délais pour la livraison chez Apple. Les premiers clients auront leurs commandes le 18 mars, mais pour l’autre l’attente se fera jusqu’en mai.

Il faut patienter pour le Mac Studio

Pour le Mac Studio de base, à savoir le modèle avec la puce M1 Max (24 cœurs GPU), 32 Go de RAM et 512 Go de stockage, la livraison est toujours annoncée pour le 18 mars. Mais dès qu’on commence à prendre quelques options, cela change. Par exemple, le simple fait de choisir la puce M1 avec 32 cœurs de GPU fait passer la livraison entre le 30 mars et le 6 avril. Si l’on sélectionne le modèle avec 48 cœurs, la fourchette donnée est du 6 au 13 avril.

Du côté du modèle avec la puce M1 Ultra, le modèle de base ne sera pas livré avant le 14 avril au plus tôt. Le modèle plus cher avec davantage de cœurs arrivera par contre le 6 avril au plus tôt. Mais si l’on commence à demander 128 Go de RAM, alors la date de livraison le plus tôt sera le 4 mai.

Même scénario pour le Studio Display

Pour le Studio Display, à savoir l’écran 5K de 27 pouces d’Apple, ne sera pas livré avant le 31 mars. On passe au 14 avril si l’on choisit le support à inclinaison et hauteur réglables, qu’Apple facture tout de même 460 euros. Et pour le kit de montage VESA, ce sera le 24 mars au plus tôt.

Apple propose également le Studio Display avec le verre nano-texturé. Ici, la livraison se fera au mois d’avril, qu’importe le modèle choisi.