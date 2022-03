Le Mac Studio avec la puce M1 Ultra a une particularité par rapport au modèle avec la puce M1 Max (en plus d’être plus puissant) : il est plus lourd. En effet, il pèse 3,6 kg, contre 2,7 kg pour l’autre. Simple question : pourquoi ? Apple donne aujourd’hui la réponse.

Un poids différent pour le Mac Studio M1 Ultra

Dans une déclaration à The Verge, Apple indique :

[Les deux Mac Studio] ont la même alimentation de 370 W. Le poids supplémentaire est dû au fait que la M1 Ultra a un module thermique en cuivre plus grand, alors que la M1 Max a un dissipateur thermique en aluminium.

Il est vrai que la différence de poids avait surpris certaines personnes au moment de la présentation. Après tout, la M1 Ultra est l’équivalent de deux puces M1 Max que l’on regroupe. Le fait que ce soit un peu plus lourd pouvait se comprendre, mais il est ici question de 900 grammes, d’où l’étonnement.

Cette différence de poids avec le Mac Studio équipé de la puce M1 Ultra ne sera de toute façon pas un véritable problème. Il s’agit d’un ordinateur fixe, il est voué à être posé à un endroit et ne pas bouger. Le fait qu’il pèse 900 grammes de plus ne change finalement pas grand-chose. En revanche, cela aurait été un facteur à prendre en compte s’il était question d’une telle différence de poids avec un MacBook, sachant qu’il s’agit d’un ordinateur portable.

Apple a annoncé hier son Mac Studio lors de sa keynote. Il est déjà possible de précommander un modèle. Les premières livraisons se feront le 18 mars. Mais certaines livraisons ne se feront pas avant avril, voire mai.