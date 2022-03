Apple vient de fermer sa boutique en ligne, quelques heures avant le lancement des précommandes de l’iPhone SE 3 et de l’iPad Air 5. Il y aura aussi la possibilité de précommander les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Max avec le nouveau coloris vert.

Fermeture de l’Apple Store en ligne avant les précommandes

Comme on peut s’en douter, Apple pourrait très bien ajouter les précommandes de l’iPhone SE 3 et de l’iPad Air 5 sans devoir fermer complètement sa boutique en ligne. Plein de commerçants en ligne le font régulièrement sans aucun problème et sans devoir tout couper. Mais c’est la marque de fabrique d’Apple : c’est le même scénario à chaque fois.

Ce format permet de faire parler de soi avec les articles de différents médias. Le « problème » est que l’Apple Store en ligne au complet ferme à chaque fois. Ainsi, la personne qui veut acheter un Mac, un iPhone (autre que le SE), un iPad (autre que le modèle Air), une Apple Watch ou n’importe quel autre accessoire ne peut pas le faire, alors que ces produits ne sont pas concernés par le renouvellement aujourd’hui.

L’Apple Store en ligne rouvrira ses portes à 14 heures (heure française). C’est à ce moment qu’il sera possible de précommander l’iPhone SE 3, l’iPad Air 5 et le coloris vert pour les iPhone 13. Chaque produit sera disponible à l’achat dès le 18 mars.