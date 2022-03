Microsoft annonce avoir amélioré les performances du Xbox Cloud Gaming aussi bien sur iPhone que sur iPad. Ce service, qui se fait aussi appeler xCloud, permet de jouer à de nombreux jeux grâce au cloud gaming.

Du mieux pour le Xbox Cloud Gaming sur iOS

« Chez Xbox Cloud Gaming, nous écoutons et apprécions les commentaires des joueurs. Vous avez demandé une meilleure expérience iOS, et en conséquence, nous avons apporté des améliorations de performance majeures à tous les iPhone et iPad pris en charge », indique Microsoft. Le groupe ne rentre toutefois pas dans les détails sur les fameuses améliorations. Il se contente de dire que les joueurs ont le droit « une expérience de jeu plus fluide et plus réactive ».

Les changements ont été faits directement au niveau des serveurs de Microsoft, les joueurs n’ont rien à faire de particulier. Et Microsoft n’a beau révéler les améliorations qu’aujourd’hui, la société semble les avoir déployées depuis quelques jours. En effet, elle assure avoir constaté « une augmentation significative des réactions positives des joueurs depuis la mise en place de ces changements ». Aussi, les sessions de jeu sont plus longues (+35%).

Xbox Cloud Gaming sur iPhone et iPad est disponible non pas via une application sur l’App Store, mais depuis Safari. Il faut se rendre sur xbox.com/play et se connecter avec un compte Microsoft pour jouer à de nombreux jeux.