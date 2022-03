Les prix des produits Apple s’envolent en Russie, notamment les iPhone. Cela fait suite aux mesures prises par Apple et aux autres restrictions financières imposées par différents pays.

Hausse des prix pour les iPhone en Russie

Apple a déjà annoncé suspendre la vente de l’ensemble des se produits dans le pays, étant donné la guerre en Ukraine à la suite de l’invasion russe. Mais cela n’empêche pas les revendeurs en Russie ayant du stock à vendre des iPhone et d’autres appareils. C’est justement là que les prix s’envolent.

Une étude d’iMore révèle qu’un iPhone 13 Pro Max de 1 To qui coutait 239 990 roubles au début du mois est désormais disponible pour 263 990 roubles. Si on fait une conversation, on tombe sur 2 302 euros. En comparaison, le prix en France et dans de nombreux pays européens du même iPhone est de 1 839 euros.

Pour sa part, le modèle avec 128 Go de stockage coûtait 109 990 roubles. Il est ensuite passé à 149 990 roubles et se veut aujourd’hui à 189 990 roubles. En moyenne, les différents iPhone connaissent une hausse de prix de l’ordre de 50% selon les revendeurs.

La décision d’Apple de stopper les ventes de ses produits sur l’Apple Store en ligne en Russie remonte au 1er mars. A la même date, l’entreprise a déclaré arrêter les exportations dans le pays, retirer les applications des médias RT et Sputnik de l’App Store à l’international, ainsi que couper le trafic en temps réel dans l’applications Plans.