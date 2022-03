L’iPad Air 5 est entre les mains des utilisateurs depuis quelques jours et ces derniers n’hésitent pas à critiquer la qualité de fabrication qui, selon eux, est inférieure à celle du modèle précédent.

Des critiques sur la qualité de fabrication de l’iPad Air 5

Sur Reddit, il y a déjà plus de 300 commentaires d’utilisateurs à ce sujet. Ils expliquent que le boîtier en aluminium de l’iPad Air 5 est nettement plus fin, ce qui entraîne des craquements, une sensation de creux dans la main et une légère pression à l’arrière de l’appareil qui peut déformer l’écran.

« L’arrière en aluminium est beaucoup plus fin que sur l’iPad Air 4 que j’ai également. On peut presque sentir la batterie à travers le boîtier quand on tient l’appareil », explique un utilisateur, évoquant aussi des craquements. « Cela ne s’est pas produit sur l’iPad Air 4… », dit-il.

Plein d’autres utilisateurs ont réagi et ont confirmé avoir les mêmes problèmes avec la nouvelle tablette d’Apple. Cela suggère ainsi qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. D’ailleurs, certaines personnes ont posté des vidéos pour « prouver » leurs dires. Et effectivement, on peut entendre quelques bruits.

Les premiers tests de l’iPad Air 5 ont vu le jour mercredi dernier, soit 48 heures avant la commercialisation de la tablette. Les médias et YouTubeurs qui ont pu avoir un exemplaire de test n’ont pas évoqué les problèmes de fabrication. Mais voilà que les clients ont reçu leur modèle et plusieurs se plaignent aujourd’hui. Est-ce un problème avec tous les iPad Air 5 ou seulement certains modèles ? Difficile de donner une réponse pour l’instant.