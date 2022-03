Bonne nouvelle pour ceux qui achètent un Studio Display et veulent finalement changer le support : ce sera possible directement en Apple Store. C’est ce qu’annonce Apple dans un mémo envoyé à ses employés, selon MacRumors. Cela concernera également les centres de réparation agréés.

Changement de support possible pour le Studio Display

Actuellement, il est possible d’acheter le Studio Display avec le support à inclinaison réglage, avec le support à inclinaison et hauteur réglables, ou encore le kit de montage VESA. Le premier et le troisième sont disponibles au prix de 1 749 euros (1 999 euros avec le verre nano-texturé) et le deuxième est disponible pour 2 209 euros (2 459 euros).

Admettons que vous achetiez le modèle standard et décidiez plus tard de finalement avoir le support à inclinaison et hauteur réglables. Vous pourrez demander le changement en Apple Store ou dans un centre de réparation agréé Apple pour avoir le nouveau support. Il en va de même si vous voulez avoir le kit de montage VESA.

Cette décision peut surprendre sachant que le site d’Apple indique : « chaque support, chaque kit de montage est livré intégré. Comme ils ne sont pas interchangeables, il est important de tenir compte des caractéristiques de votre espace de travail au moment de l’achat ». Mais il y a visiblement du changement.

Le prix exact du changement du support pour le Studio Display en Apple Store n’est pas dévoilé. Le mémo indique seulement que le tarif variera selon les pays, sans que l’on sache réellement si la différence sera notable.

Les premières livraisons du Studio Display ont eu lieu vendredi dernier. Il y a également eu les premiers tests et les retours ne sont pas excellents. Les testeurs estiment que le prix est trop élevé au vu de ce que l’ensemble propose. De plus, la qualité de la webcam est mauvaise (mais une mise à jour doit corriger le tir selon Apple).