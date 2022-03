Les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient avoir le droit à Face ID sous l’écran grâce à une technologie de Samsung, selon The Elec. En comparaison, les iPhone 14 Pro et Pro Max sont attendus pour ne plus avoir une encoche mais un trou et une pilule à la place.

Face ID serait sous l’écran avec les iPhone 15 Pro

La technologie de Samsung permettrait de « cacher » sous l’écran des iPhone 15 Pro les capteurs nécessaires à Face ID . Ce serait similaire à ce que Samsung propose actuellement sur son Galaxy Fold 3. Sur ce modèle, la densité de pixels au-dessus du capteur sous l’écran est plus faible par rapport au reste de l’écran afin de permettre à la lumière d’atteindre la caméra. Mais cela a un impact sur la qualité des photos : celle-ci est un peu moins bonne.

Samsung travaillerait avec le groupe canadien OTI Lumionics pour mieux développer cette technologie et la proposer sur les prochains smartphones d’Apple. Mais avant les iPhone, le système amélioré fera ses débuts sur le Galaxy Z Fold 5 attendu pour 2023.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler de Face ID sous l’écran. L’année dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo avait évoqué une telle reconnaissance faciale pour au moins un iPhone de 2023. Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans, a lui aussi évoqué 2023 pour ce système.