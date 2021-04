Face ID sous l’écran arriverait avec l’iPhone de 2023

L’iPhone 15 en 2023 devrait évoluer avec Face ID non plus dans l’encoche, mais sous l’écran. Selon Ming-Chi Kuo, Apple va être capable de mettre tous les capteurs/caméras sous l’écran, ce qui permettrait de ne plus avoir d’encoche tout en conservant la reconnaissance faciale.

Face ID sous l’écran avec l’iPhone 15 en 2023 ?

Il risque d’avoir plusieurs changements au fil des deux prochaines années. En 2021, les iPhone 13 doivent avoir une encoche plus petite si l’on en croit les nombreuses fuites. En 2022, certains iPhone 14 abandonneraient l’encoche au profit d’un trou dans l’écran. Celui-ci logerait le capteur photo frontal. Ce format existe déjà sur plusieurs smartphones Android. Viendrait donc l’iPhone 15 ensuite en 2023 avec aucune encoche et Face ID sous l’écran grâce aux capteurs « cachés ».

Mais avant tout cela, il faudra voir si la rumeur de Touch ID sous l’écran va bel et bien se matérialiser. Apple travaille dessus, mais la grande inconnue concerne la date de disponibilité. Quelques bruits de couloir suggèrent une disponibilité dès cette année avec l’iPhone 13. Mais ce n’est pas encore tout à fait clair. À l’inverse, les informations concernant l’encoche plus petite pour cette année sont de plus en plus concrètes.

Dans tous les cas, Face ID sous l’écran des téléphones en 2023 ne sera pas une tâche simple. Le système d’Apple utilise plusieurs capteurs depuis l’iPhone X. Tous sont dans l’encoche. Réussir à mettre un équivalent sous l’écran signifie que la qualité devra être réellement au rendez-vous.