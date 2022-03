Si la technologie de pointe ne résoudra pas à elle seule l’équation du réchauffement climatique, elle y participera nécessairement. Apple n’est d’ailleurs pas l’entreprise de high tech la plus en retard sur cette question sensible et vient une nouvelle fois de le démontrer en annonçant être la première société informatique au monde à fabriquer certains de ses produits avec de l’aluminium zéro-carbone, ou pour le dire autrement, de l’aluminium produits avec des procédés de fusion directe sans dégagements de carbone et de gaz à effet de serre !

Cet aluminium provient de la société Elysis, dont le centre de R&D situé au Québec a été largement financé via les 4,7 milliards de dollars du fond « vert » d’Apple. Vincent Christ, le CEO d’Elysis, s’est félicité de cette avancée technologique ET écologique dans les modes de production : « C’est la première fois que de l’aluminium est produit à cette pureté commerciale, sans aucune émission de gaz à effet de serre et à l’échelle industrielle. La vente à Apple confirme l’intérêt du marché pour l’aluminium produit à l’aide de notre technologie révolutionnaire de fusion sans carbone ELYSIS. »

Lisa Jackson, VP Environment, Policy, and Social Initiatives chez Apple, n’a pas manqué de rapeller les investissements d’Apple dans la production Zéro-carbone : « Apple s’est engagé à laisser la planète en meilleur état que nous ne l’avons trouvée, et nos obligations vertes sont un outil clé pour faire avancer nos efforts environnementaux ». Les MacBook Pro 16 pouces ainsi que le tout récent iPhone SE (3) sont les premiers appareils Apple à disposer d’un Aluminium totalement neutre en carbone.