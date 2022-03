En plus des problèmes avec les manettes PlayStation et Xbox et du blocage de certains Mac ayant connu une réparation, macOS 12.3 cause des soucis à certains utilisateurs qui ont des écrans externes. Les problèmes varient : soit le Mac ne reconnait pas l’écran, soit l’affichage n’est pas bon.

Des problèmes d’écrans avec macOS 12.3

Sur les forums d’Apple, des utilisateurs disent que leurs écrans externes ne sont plus reconnus depuis l’installation de macOS 12.3 sur Mac. « Après avoir mis à jour mon Mac mini aujourd’hui vers la version 12.3, mon moniteur n’affiche plus d’image via l’USB-C, cela indique simplement qu’il n’y a pas de signal sur le moniteur », indique l’un des clients. Il ajoute que le problème est identique en passant par le port HDMI.

D’autres personnes disent avoir exactement la même situation où le fait de se connecter en USB-C ou en HDMI ne change rien puisque l’écran n’est plus reconnu. Mais d’où vient le problème dans ce cas ? Il se pourrait que ce soit lié à la version du protocole DisplayPort.

Un utilisateur explique qu’en changeant la valeur DisplayPortVersion de 1.4 à 1.2, il a pu de nouveau utiliser son écran avec macOS 12.3. « Il semble que la nouvelle mise à jour de macOS ait des problèmes avec le protocole DisplayPortVersion 1.4 (taux de données plus rapide, rafraîchissement plus rapide et compression du flux) », dit-il. Une autre solution à court terme consiste à débrancher l’écran externe pendant un court instant, à le rebrancher sur le Mac, puis à le rebrancher sur une prise de courant.

Il y a également des soucis pour les personnes qui ont deux écrans connectés à un Mac. Seulement l’un des deux est reconnu pour certaines personnes. Certains ont essayé de changer les câbles ou les ports, mais le blocage est toujours d’actualité.

Détail à souligner : les problèmes avec macOS 12.3 concernent des écrans tiers et aucun utilisateur avec le Studio Display n’a de souci. Le Studio Display est le nouvel écran 5K d’Apple disponible depuis peu.