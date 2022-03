Le HomePod mini devient disponible en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas

Le HomePod mini est maintenant disponible à l’achat dans trois nouveaux pays européens, à savoir la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas. Apple avait jusqu’à présent évoqué une arrivée pour la fin mars, sans donner une date précise. Le 25 mars est donc le jour J.

Le HomePod mini s’installe un peu plus en Europe

La disponibilité du HomePod mini en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas n’est pas vraiment une surprise. Apple avait déjà suggéré l’arrivée dans ces pays (et d’autres) avec la mise en place de nouvelles langues pour Siri . La mise à jour 15.2 avait notamment ajouté le néerlandais et le russe sur l’enceinte. On sentait que quelque chose se mijotait et cela se confirme aujourd’hui. Une arrivée en Suède, au Danemark et en Norvège doit également se faire, mais ce sera visiblement pour plus tard.

Comme vous pouvez vous en douter, l’enceinte connectée est strictement identique à celle que l’on retrouve dans les autres pays. Il y a la même expérience audio.