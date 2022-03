Le développement de l’iPhone 14 avance bien, au point qu’Apple en est au stade de l’Engineering Validation Test (EVT). Il s’agit de la phase de validation technique pour s’assurer que tout fonctionne bien avec les prototypes. C’est une moyen de garantir que le design général répond aux exigences et aux spécifications.

Phase de validation technique pour l’iPhone 14

Selon l’analyste Jeff Pu, qui dit s’appuyer sur les informations venant des chaînes de production, le récent confinement à Shenzhen (où se trouve les usines de Foxconn pour assembler les produits Apple) n’a pas eu d’impact sur l’EVT de l’iPhone 14.

Outre l’EVT, Jeff Pu indique que la puce A16 (qui équipera les iPhone 14 Pro et Pro Max) aura un plus grand circuit intégré (die), bien qu’Apple passera à la gravure en 4 nm. En comparaison, la puce A15 des iPhone 13 a une gravure en 5 nm. D’ailleurs, de précédentes rumeurs ont suggéré que les iPhone 14 non-Pro auront encore l’A15. Ce serait une première. Pour le reste, l’analyste dit s’attendre à ce que le prix des nouveaux soient similaires à ceux des iPhone 13.

Il est également question de l’avenir. En 2023, Apple proposerait un objectif périscopique avec ses iPhone 15 Pro et Pro Max, ainsi qu’un zoom optique x5. Aussi, l’analyste fait mention d’un écran OLED pour les iPad de 11 et 12,9 pouces, et ce dès 2024. Il rejoint d’autres rumeurs qui évoquaient déjà ce sujet.