Agacé par l’extrême lenteur des travaux, Apple a décidé de porté le fer devant les tribunaux afin de résilier son bail au centre commercial The One de Toronto, là où aurait dû se tenir un Apple Store flambant neuf. La société Mizrahi Developments, en charge depuis 2016 de la construction d’un gratte-ciel de 85 étages comprenant des centre commerciaux, a cumulé les retards, au point qu’Apple a estimé que les délais avaient été dépassés abusivement et que le projet d’Apple Store devenait donc caduc.

Dans sa procédure judiciaire, la firme de Cupertino « regrette que les échecs de Mizrahi aient obligé Apple à mettre fin à sa relation avec Mizrahi. » La plainte d’Apple pour résilier le bail a été déposée le 28 janvier dernier devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, mais ces informations n’ont été rendues publiques qu’aujourd’hui. Apple réclame 6,9 ​​millions de dollars canadiens (5,44 millions de dollars américains) en dommages-intérêts pour les retards accumulés par Mizrahi Developments.

Cette plainte fait suite à une procédure légale de Mizrahi visant à empêcher Apple de se retirer du projet.