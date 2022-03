Ceux qui attendent le retour de Touch ID vont être déçus d’apprendre que le capteur d’empreintes ne devrait pas être présent sur les iPhone 14 et 15. L’analyste Ming-Chi Kuo avait au départ suggéré qu’Apple voulait proposer Touch ID sous l’écran avec l’iPhone 14, mais les plans ont visiblement changé.

Dans un tweet, Kuo écrit aujourd’hui que « la dernière enquête indique que les nouveaux iPhone de 2023 et 2024 pourraient ne pas adopter Touch ID sous l’écran ». Il ajoute que « Face ID avec un masque sur iPhone est déjà une excellente solution biométrique ». Il fait référence au fait qu’il est possible d’utiliser Face ID avec un masque depuis iOS 15.4. Cela nécessite d’avoir un iPhone 12 au minimum.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2022