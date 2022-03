Tous ceux qui ont un iPhone 6 ou iPhone 6 Plus ne peuvent plus utiliser l’application de Twitter. En effet, le réseau social a mis à jour cette semaine son application et celle-ci requiert désormais un appareil sous iOS 14. Les iPhone de 2014 n’y ont pas le droit.

Twitter dit au revoir aux iPhone 6 et iPhone 6 Plus

Cela fait un moment maintenant qu’Apple a abandonné le support de l’iPhone 6. La dernière mise à jour d’iOS à sa disposition est iOS 12.5.5, qui a vu le jour en septembre 2021. Depuis, les utilisateurs qui ont encore ce smartphone ou le modèle Plus rencontrent des difficultés pour continuer à utiliser certaines applications parce que plusieurs d’entre elles commencent à nécessiter iOS 13 ou iOS 14 au minimum.

Dans le cas de Twitter, l’application ne charge plus les tweets sur les iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Et comme on peut s’en douter, plusieurs personnes qui ont toujours l’un des deux smartphones sont déçues :

Ceux qui ont un iPhone 6 comme moi depuis hier Twitter passe pas bien chez nous et on peut pas voir les commentaires et les profils car Twitter supprimé la mise à jour sur iOS 12. Force à nous 😭😭 — Inzho MotO-MotO 🇨🇮 (@Inzho10) March 30, 2022

Twitter est mort sous iPhone 6 depuis 2 jours, impossible de voir les réponses d’un tweet / accéder aux tweets d’autres comptes — Agathe♡ (@Agashyou) March 31, 2022

Twitter ne passe plus bien sur l’iPhone 6 donc à bientôt les amis pic.twitter.com/l5zFJNtpco — Inzho MotO-MotO 🇨🇮 (@Inzho10) March 30, 2022

Quelle est l’alternative ? Passer par le site du réseau social, à savoir Twitter.com. Mais l’expérience sera nettement moins bonne qu’avec l’application. Beaucoup de fonctionnalités ne sont pas disponibles et l’expérience utilisateur est moins intéressante.

Selon les données d’Apple (qui datent du 11 janvier), 63% des iPhone tournent sous iOS 15, 30% sous iOS 14 et 7% sous des versions antérieures. 93% iPhone peuvent donc continuer à utiliser l’application de Twitter sans problème particulier.