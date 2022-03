Tout n’est pas parfait du côté d’Apple TV+ et un élément qui commence à agacer les partenaires n’est autre que l’organisation. Business Insider rapporte plusieurs témoignages qui sont tout sauf positifs.

Des problèmes chez Apple TV+ en ce qui concerne l’organisation

Des sources de l’industrie du cinéma et des séries ont indiqué au site qu’Apple TV+ ne dispose pas « d’une infrastructure suffisamment solide », ce qui se traduit par une culture d’entreprise frustrante. L’équipe chargée du contenu d’Apple TV+ manque cruellement de ressources et a irrité les partenaires de production. Des secteurs clés, comme le marketing et la publicité, ne communiquent pas assez, ce qui oblige les partenaires à jongler avec plusieurs intervenants.

Deux responsables des contenus ayant travaillé avec Apple TV+ ajoutent que les juristes du service de streaming ne sont pas assez familiarisés avec les pratiques courantes du droit du divertissement. Aussi, les cadres doivent consulter leurs supérieurs avant de prendre des décisions, ce qui ralentit les processus de négociation et de production. Un cadre a déclaré qu’Apple TV+ a commencé à diffuser une série avant qu’un contrat ne soit signé, tandis qu’un autre a fait savoir qu’il y avait des problèmes pour payer les factures.

Des soucis avec le marketing et le reste

Ça ne s’arrête pas là puisque le marketing d’Apple TV+ n’est pas bon. Plusieurs partenaires travaillant sur les séries et les films parlent d’une planification marketing de dernière minute pour des projets en cours depuis des mois. Aussi, Apple fait le strict minimum pour vanter les programmes dans les médias et son site n’est pas toujours à jour avec les dernières informations. « Ils font toujours du marketing comme s’il s’agissait d’un iPhone et non d’un contenu », déclare un cadre.

Il y a aussi un souci concernant l’audience des programmes. Des partenaires n’ont pas toujours l’information pour savoir si leurs films ou séries connaissent un succès sur Apple TV+. « Il va y avoir un point de rupture. Les gens sont surmenés et travaillent trop dur », explique un ancien employé d’Apple.

Apple aurait l’intention d’embaucher du monde pour tenter de s’améliorer à plusieurs niveaux. Pour rappel, le service a vu le jour en novembre 2019. Récemment, CODA a reçu l’Oscar du meilleur film.