Apple travaille en ce moment avec LG pour créer des écrans OLED pliables qui seront utilisés dans de futurs iPad et MacBook, selon The Elec. Le site coréen ajoute que les écrans auraient un verre de protection ultra-fin.

Des MacBook et iPad pliables en préparation

Dans quelques mois, LG proposera un écran OLED 4K qui se veut pliable et qui sera destiné à HP. L’écran en question fait 17 pouces et 11 pouces quand l’ordinateur portable est fermé. L’idée serait de s’appuyer sur ce système et l’améliorer pour de futurs iPad et MacBook. En réalité, LG connaît déjà ce secteur puisque le groupe a déjà fourni un écran OLED pliable de 13,3 pouces à Lenovo pour son ThinkPad X1 Fold.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’écrans pliables pour de futurs produits Apple. Récemment, l’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans, a indiqué qu’Apple réfléchissait à des MacBook ayant un écran pliable de 20 pouces. Cette taille pourrait créer une nouvelle catégorie pour Apple et donnerait lieu à un véritable produit à double usage : un ordinateur portable avec un clavier de taille normale lorsqu’il est plié et pouvant être utilisé comme écran lorsqu’il n’est pas plié, accompagné par un clavier externe. Il se murmure que les écrans seraient 4K.

Mais il faudra visiblement être patient pour avoir le droit à ces produits. L’analyste avait évoqué un lancement après 2025, tablant sur 2026 ou 2027.