Un bug existe avec macOS Monterey et les MacBook Air/Pro Apple Silicon, à savoir les modèles avec la puce M1 et les variantes M1 Pro et Max. Cela concerne la décharge des ordinateurs portables.

Un problème avec l’autonomie des MacBook Apple Silicon

Plusieurs utilisateurs avec des MacBook Air/Pro notent que l’autonomie baisse, en passant notamment de 100% à 90%, alors que les ordinateurs portables sont branchés sur le secteur. Ce n’est pas en lien avec la fonction « Recharge optimisée de la batterie ». Aussi, il y a un cas où le message « Aucune recharge en cours » apparaît au niveau du menu État de la batterie, alors que les MacBook sont toujours branchés sur le secteur.

Apple est au courant de ce bug selon une communication faite auprès des techniciens Apple, rapporte MacG. Un document est à leur disposition depuis macOS 12.3 et fait état des problèmes évoqués ci-dessus. Apple essaie de savoir d’où vient le problème pour le corriger avec une future mise à jour de macOS. Pour leur part, les MacBook avec un processeur Intel ne semble pas avoir de problème particulier en ce qui concerne la décharge même lorsqu’ils sont branchés sur le secteur. C’est spécifique aux modèles Apple Silicon si l’on s’en tient à la communication d’Apple.

D’autre part, les Genius en Apple Store ont pour consigne de dire aux clients de ne pas désactiver la fonction « Recharge optimisée de la batterie ». Cela ne changera rien, il faut attendre un correctif logiciel.