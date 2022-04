Apple teste un nouveau système pour les applications qui ne demande pas à l’utilisateur s’il accepte ou non la hausse de prix d’un abonnement. Le test consiste à augmenter le prix puis à informer l’utilisateur.

Un changement de politique pour les hausses de prix des abonnements

En l’état, les développeurs peuvent augmenter le prix d’un abonnement dans leurs applications. Mais les utilisateurs doivent accepter ou non la hausse. En cas de refus, leur abonnement est tout simplement annulé. Avec le nouveau test, le développeur augmente son prix et l’utilisateur apprend via un pop-up sur son iPhone qu’il y a eu un changement tarifaire. Mais il n’a pas un bouton pour refuser la nouvelle offre.

« Nous testons actuellement une nouvelle fonctionnalité de commerce que nous prévoyons de lancer très prochainement. Le test inclut des développeurs de diverses catégories d’applications, tailles d’organisations et régions pour aider à tester une amélioration à venir qui, selon nous, sera géniale pour les développeurs et les utilisateurs. Nous aurons plus de détails à partager dans les semaines à venir », a déclaré un porte-parole d’Apple à TechCrunch.

Ce changement avait été repéré pour la première fois il y a quelques jours avec Disney+. Des abonnés ont vu un pop-up sur leur iPhone leur annonçant la hausse de prix, sans leur demander s’ils étaient d’accord pour la nouvelle offre. Apple est resté muet pendant quelques jours et voilà que le groupe prend désormais la parole.

Seulement un bouton « OK », aucune possibilité de refuser

Comment refuser la hausse de prix avec le nouveau système ? Il faudra soi-même se rendre sur son compte Apple et mettre fin à l’abonnement. Ce système est moins pratique que l’ancien et certaines personnes risquent d’avoir des surprises.