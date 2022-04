Si vous voulez un Studio Display, profitez-en dès maintenant puisque le stock est de retour. On retrouve l’écran d’Apple chez Darty, la Fnac ou encore Boulanger. Mais chez Apple, le délai est de l’ordre de plusieurs semaines.

Du stock pour le Studio Display d’Apple

Voici où acheter le Studio Display :

Apple a annoncé son Studio Display le mois dernier, aux côtés du Mac Studio. Les tests ont été positifs sur l’écran en lui-même, avec notamment sa dalle 5K de 27 pouces. Néanmoins, plusieurs testeurs ont relevé des problèmes, le plus important étant la qualité de la webcam. Apple a reconnu le bug et a assuré qu’un correctif logiciel va corriger le tir. Mais il n’y a toujours rien.

Un récent démontage effectué par iFixit a permis de découvrir l’intérieur. Il se veut surprenant puisqu’il reprend plusieurs éléments d’un iMac. Il faut dire qu’il ne s’agit pas d’un « simple » écran puisque l’on retrouve une webcam et des haut-parleurs. Aussi, il y a la puce A13 (la même que les iPhone 11) et 64 Go de stockage.