De plus en plus d’utilisateursf avec le Studio Display disent avoir un message d’erreur, tout particulièrement au moment de mettre à jour l’écran d’Apple. Un blocage se fait.

Impossible de mettre à jour l’Apple Studio Display

« La mise à jour du firmware de l’Apple Studio Display n’a pas pu être effectuée. Essayez à nouveau dans une heure. Si le problème persiste, contactez un fournisseur de services Apple agréé », indique le message d’erreur qui a été partagé sur les forums d’Apple (ici, là ou encore là). Certains utilisateurs ont essayé de déconnecter puis reconnecter l’écran au Mac, mais le problème persiste.

Que faire en cas de blocage ? Certaines personnes ont contacté Apple pour essayer d’en savoir plus sur ce problème. On leur a répondu d’apporter leur écran en Apple Store ou dans un centre de services agréé pour effectuer une réparation.

Il faut savoir que le Studio Display tourne sous iOS et donc le droit à des mises à jour de temps en temps pour améliorer certains éléments. Une mise à jour attendue est celle pour corriger la qualité de la webcam, sachant que celle-ci est assez mauvaise comme l’ont montré les différents tests. Apple avait reconnu que la qualité actuelle n’était pas celle attendue et qu’une mise à jour était prévue pour corriger le tir. Cela fait trois semaines maintenant et la mise à jour n’est toujours pas là.

Pour rappel, le Studio Display d’Apple dispose d’une dalle 5K de 27 pouces. Le produit est disponible à partir de 1 749 euros.