Le Studio Display est aujourd’hui disponible à l’achat et il se trouve que l’écran 5K d’Apple tourne sous iOS. Pour rappel, le moniteur embarque la puce A13, la même que l’on retrouve dans les iPhone 11.

iOS est présent dans le Studio Display

En se rendant dans À propos de ce Mac > Rapport système > Matériel > Cartes vidéo/moniteurs, on peut voir que le firmware est la version 15.4 (build 19E241). Apple ne fait pas mention au système d’exploitation des iPhone ici, mais la build 19E241 correspond à la version finale d’iOS 15.4 et d’iPadOS 15.4.

À l’instar d’un iPhone ou d’un iPad, il est possible de mettre à jour l’écran. Il faut pour cela se rendre dans Préférences Systèmes > Mise à jour de logiciels. Le moniteur avait le droit à iOS 15.3 au lancement et une mise à jour proposée aujourd’hui l’a fait passer sous la version 15.4, comme l’a remarqué John Gruber.

On pouvait se douter que le Studio Display allait avoir le droit à un équivalent d’un système d’exploitation d’Apple sachant qu’il embarque la puce A13, mais encore fallait-il savoir lequel. C’est donc iOS. Pour leur part, les HomePod et HomePod mini tournent sous une version de tvOS, le système d’exploitation à l’origine destiné à l’Apple TV.

La présence de la puce A13 offre quelques usages, dont le système Cadre centré, un meilleur traitement de l’image avec la webcam (Apple a promis une mise à jour au vu des mauvais résultats lors des tests), la fonction « Dis Siri » ou encore la gestion du son pour l’audio spatial.

Vient maintenant une question pour le Studio Display : sachant qu’il tourne sous iOS, peut-on s’attendre à un équivalent du jailbreak pour avoir de nouvelles fonctionnalités ? On peut se douter que certaines personnes planchent déjà sur le sujet. Et qui sait, peut-être que certaines personnes iront plus loin et arriveront à faire tourner macOS…