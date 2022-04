Apple a fait le nécessaire pour corriger le problème empêchant de mettre à jour le Studio Display. Cela est lié à la signature du firmware de l’écran et iOS.

Hier, nous rapportions que des utilisateurs avaient un message d’erreur au moment de mettre à jour leur Studio Display. « La mise à jour du firmware de l’Apple Studio Display n’a pas pu être effectuée. Essayez à nouveau dans une heure. Si le problème persiste, contactez un fournisseur de services Apple agréé », pouvait-on lire. Des clients avaient reçu pour consigne d’apporter l’écran en Apple Store pour faire une réparation. Mais à l’arrivée, tout cela n’est pas nécessaire.

Il faut savoir que le Studio Display tourne sous iOS. La dernière mise à jour en date pour l’écran est iOS 15.4 et Apple a récemment cessé de signer iOS 15.4 au niveau de ses serveurs. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne peuvent plus installer cette version spécifique, les serveurs d’Apple refusent l’opération. Problème, les iPhone et iPad ne sont plus les seuls à avoir iOS, il y a aussi le Studio Display . Et ça, Apple n’y avait pas pensé…

Apple a donc opéré à une modification pour signer une nouvelle fois iOS 15.4, mais uniquement pour le Studio Display. Ainsi, le téléchargement et l’installation de la mise à jour peuvent se faire sur l’écran.

Apple stopped signing iOS 15.4 on 4/7

On 4/8, users started reporting that they couldn't update the Studio Display to iOS 15.4 Firmware.

As of one hour ago, iOS 15.4 Firmware for the Studio Display (Appledisplay2,1) is being signed again

The firmware update installing now! 👍 https://t.co/Sn1TyKgLkq pic.twitter.com/pO7rSGox1a

— Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) April 11, 2022