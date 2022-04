Apple a cessé de signer iOS 15.4 au niveau de ses serveurs, signifiant qu’il n’est plus possible d’installer cette version, que ce soit en tant que mise à jour ou pour faire une restauration de son iPhone ou iPad.

Il n’est plus possible d’installer iOS 15.4

Apple a proposé plusieurs bêtas d’iOS 15.4 et la version finale a vu le jour le 14 mars dernier. Ce fut une version assez importante dans l’ensemble, à l’inverse d’iOS 15.3 qui n’a apporté aucune nouveauté. Avec iOS 15.4, il est possible d’utiliser Face ID avec un masque, de profiter de la fonction Commande universelle (Universal Control) avec l’iPad et le Mac, d’avoir 37 nouveaux Emojis, et plus encore.

Il y a eu une nouvelle mise à jour depuis, à savoir iOS 15.4.1. Elle a vu le jour le 31 mars et vient corriger un bug d’autonomie que certains utilisateurs rencontraient depuis iOS 15.4. Elle vient également corriger deux autres bugs en lien avec les appareils braille et la connexion aux appareils auditifs Made for iPhone.

La prochaine mise à jour sera iOS 15.5. Apple a récemment proposé une première bêta, aussi bien pour les développeurs que pour les testeurs publics. Il n’y a pour l’instant grand-chose au programme (voir la liste des nouveautés), mais il est possible que d’autres fonctionnalités débarquent avec les prochaines bêtas et la version finale.

Il faut de toute façon s’attendre à ce qu’Apple ralentisse au niveau du développement d’iOS 15 puisque le groupe présentera iOS 16 le 6 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. Ce sera la prochaine grosse mise à jour pour iPhone et iPad.